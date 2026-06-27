Stasera su Rai 4 il film “Influencer – L’isola delle illusioni”: ecco la trama

La trama del thriller scritto e diretto da Kurtis David Harder, “Influencer – L’isola delle illusioni”, in onda stasera su Rai 4

È il thriller “Influencer – L’isola delle illusioni” il film in onda sabato 27 giugno 2026 alle 21.20 su Rai 4. Madison è un’influencer con milioni di followers che documenta passo dopo passo le sue vacanze da sogno. Ma dietro la facciata glamour che mostra sui social, la ragazza cela molta malinconia e una grande voglia di poter passare del tempo con il suo fidanzato Ryan, che si trova dall’altra parte del mondo. Quando Madison incontra a Bangkok CW, trova finalmente una coetanea con cui condividere la vacanza. Dietro l’aspetto piacevole, CW, la nuova amica, nasconde un terrificante piano. Il film è scritto e diretto da Kurtis David Harder.