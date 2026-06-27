Sondaggi politici: il centrosinistra accorcia, Vannacci a un passo dal 5%

Sondaggi politici: le coalizioni di centrodestra e opposizioni si passano un punto, ma il centrosinistra è in crescita. E anche Vannacci

Un punto separa il centrodestra (in leggero calo) dal centrosinistra (in lieve aumento). È quanto emerge dai sondaggi realizzati da Tecnè per l’agenzia Dire, con interviste effettuate tra il 25 e il 26 giugno.

La maggioranza che sostiene il governo Meloni si attesta al 45,3% (-0,2 rispetto a una settimana fa) mentre le opposizioni sono al 43,3% (+0,2). Nel centrodestra i primi due partiti restano stabili: Fdi con il 29,3%, seguita da Forza Italia all’8,7%. Lega ancora in calo al 6,4% (-0,1) e infine Noi Moderati allo 0,9% (-0,1). Nel centrosinistra il Pd è stabile al 21,5%. Segue il M5S che scende al 12,7% (+0,3), Avs al 6,5% (+1), Italia Viva al 2,2% (-0,1) e Più Europa all’1,4% (-0,1).

Cresce ancora Futuro Nazionale di Vannacci che guadagna lo 0,3 e si attesta al 4,9%. Azione è al 2,9% (-0,1).

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)