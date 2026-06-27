Sofocle secondo Robert Carsen: su Rai 5 “Edipo Re” al Teatro Greco di Siracusa

La storia che il regista Robert Carsen mette in scena nell’“Edipo re” di Sofocle nella traduzione di Francesco Morosi, che Rai Cultura popone sabato 27 giugno alle 21.20 su Rai 5

Edipo, lo straniero che dieci anni prima aveva sconfitto la Sfinge, regna in Tebe, sposo di Giocasta e padre di quattro figli. Guidati da un sacerdote, i sudditi gli chiedono aiuto contro la peste che devasta la città. Dapprima Edipo cerca la causa indicata dall’oracolo, l’assassino del precedente re, Laio, poi la sua diventa la ricerca della propria identità, che un messaggero gli svela diversa da quella che credeva.

Una indagine incrociata porta infine alla verità. Edipo è figlio di Laio, inconsapevolmente ha ucciso il padre, sposato la madre e generato quattro figli-fratelli. E’ la storia che il regista Robert Carsen mette in scena nell’“Edipo re” di Sofocle nella traduzione di Francesco Morosi, che Rai Cultura popone sabato 27 giugno alle 21.20 su Rai 5.

Lo spettacolo è stato ripreso nell’ambito della 57^ stagione della Fondazione INDA al Teatro Greco di Siracusa. Tra gli interpreti, Giuseppe Sartori, Rosario Tedesco, Elena Polic Greco, Paolo Mazzarelli, Graziano Piazza, Maddalena Crippa.

Un progetto a cura di Giulia Morelli, progetto editoriale Felice Cappa, produttore esecutivo Serena Semprini. Regia televisiva di Marco Odetto.