“Scomparsa nella Death Valley” in prima visione su Rai 2: la trama del film

Il film “Scomparsa nella Death Valley” con Aryè Campos, Matthew Pohlkamp, Ava Bianchi, Katherine Joan Taylor in prima visione su Rai 2: la trama
Una ragazza scompare misteriosamente durante un viaggio con la famiglia nella Death Valley. Mentre lo sceriffo e gli abitanti della cittadina tentano di ritrovarla, c’è chi nasconde un terribile segreto.
E’ la trama del film “Scomparsa nella Death Valley” in onda in prima visione Tv sabato 27 giugno 2026 alle 21:30 su Rai 2. Nel cast: Aryè Campos, Matthew Pohlkamp, Ava Bianchi, Katherine Joan Taylor.