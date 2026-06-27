Passaggio a Nord Ovest oggi su Rai 1 visita il Duomo di Monza

Oggi su Rai 1 “Passaggio a Nord Ovest”. In questa puntata: visitiamo il Duomo di Monza, sorto come cappella palatina voluta dalla regina dei Longobardi Teodolinda
Sabato 26 giugno 2026 alle 15:00 torna su Rai 1 “Passaggio a Nord Ovest”. In questa puntata: visitiamo il Duomo di Monza, sorto come cappella palatina voluta dalla regina dei Longobardi Teodolinda intorno all’anno 600 d.C..
Sorvoliamo il Nuraghe di Santu Antine nella campagna di Torralba in provincia di Sassari ed il Faro di Punta Palascia, nei pressi di Otranto.
Visitiamo in Russia il lago Bajkal, chiamato “L’occhio blu della Siberia”.
Poi nell’Insula dei Casti Amanti della città antica di Pompei, si stanno concentrando nuovi scavi.
Seguiamo il famoso “Treno delle nuvole” nel nord dell’Argentina: attraversa foreste di cactus nel deserto più arido del mondo, valli profonde e viadotti vertiginosi. Un capolavoro tecnico nelle Ande. Un programma di Alberto Angela. Con la collaborazione di Vito Lamberti ed Emilio Quinto.