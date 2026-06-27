Multe: ora si possono vedere online sul sito della Polizia verbali e foto degli autovelox

Da oggi le multe sono più “trasparenti”. Online il nuovo portale della Polizia per consultare i verbali, vedere le foto degli autovelox e gestire pagamenti e contestazioni
Basta code agli sportelli per contestare una multa o pagare una sanzione: la Polizia ha attivato oggi “portalesanzioniamministrative.poliziadistato.it”, una piattaforma digitale dedicata alla gestione delle violazioni al Codice della Strada. Il servizio, curato dalla Polizia stradale, punta a rendere più rapido e trasparente l’accesso ai procedimenti sanzionatori, eliminando buona parte delle pratiche cartacee che fino a ieri costringevano i cittadini a recarsi fisicamente agli uffici competenti.
Attraverso il portale è possibile consultare verbali e documentazione ricevuti tramite il servizio di notifiche digitali SEND. Quando la sanzione prevede la decurtazione di punti dalla patente o la sospensione del documento di guida, il titolare del veicolo può comunicare i dati del conducente oppure disconoscere la proprietà del mezzo direttamente online, senza bisogno di presentarsi allo sportello.
Per gli accertamenti effettuati con tutor o autovelox, la piattaforma consente di richiedere l’accesso agli atti e di visualizzare il fotogramma che ha documentato l’infrazione. Il pagamento della sanzione avviene tramite integrazione diretta con PagoPA. Il cittadino riceve poi aggiornamenti sullo stato della pratica sia attraverso il portale sia via email, qualora l’indirizzo sia stato fornito in fase di richiesta.
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)