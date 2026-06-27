La Sardegna protagonista di “Linea Med” su Rai 1: oggi viaggio tra tra Porto Rotondo, Olbia e Irgoli

Tappa in Sardegna per la quarta puntata di “Linea Med”, in onda sabato 27 giugno alle 17.10 su Rai 1. Angela Tuccia e Giulia Teri si muoveranno tra Porto Rotondo, Olbia e Irgoli

Tappa in Sardegna per la quarta puntata di “Linea Med”, in onda sabato 27 giugno alle 17.10 su Rai 1. Angela Tuccia e Giulia Teri si muoveranno tra Porto Rotondo, Olbia e Irgoli, in un viaggio dedicato al mare, alle tradizioni, alla musica e all’identità mediterranea dell’Isola.

Angela Tuccia, visiterà la Fiera Nautica di Sardegna a Porto Rotondo, per raccontare il mondo della nautica come settore strategico per il turismo, l’economia del mare e l’innovazione sostenibile. Andrà poi alla scoperta dei sapori della tradizione sarda, con la preparazione dei culurgiones, piatto simbolo dell’Isola, legato alla manualità, alla famiglia e alla memoria del territorio.

Giulia Teri, accompagnerà il pubblico nel cuore di Olbia e del suo Museo Archeologico, luogo ideale per ripercorrere il rapporto antico tra la città, gli approdi, gli scambi e le rotte del Mediterraneo. La cultura del territorio sarà raccontata anche attraverso una degustazione di vini tipici sardi, tra vitigni, profumi e paesaggi dell’entroterra.

Nel corso della puntata troveranno spazio anche lo sport, vissuto come esperienza di contatto con la natura e con il mare, e la musica con l’incontro di Giulia Teri a Irgoli con lo storico gruppo dei Tazenda per raccontare una Sardegna capace di unire lingua, radici e sonorità contemporanee.

Non mancheranno i contributi green di Daniela Ropolo, dedicati a sostenibilità, tutela delle risorse e piccoli gesti quotidiani per vivere il Mediterraneo in modo più consapevole.

Tra nautica, archeologia, cucina, vino, sport e musica, “Linea Med” racconterà la Sardegna come un’isola profondamente mediterranea, dove il mare è paesaggio, cultura, economia e futuro.