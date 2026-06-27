Formula 1, Russell beffa le Ferrari: pole nel Gran premio d’Austria

George Russell in pole nel Gp d’Austria sul Red Bull Ring di Spielberg. Il pilota della Mercedes nelle qualifiche ha beffato all’ultimo giro le Ferrari

George Russell in pole nel Gp d’Austria sul Red Bull Ring di Spielberg. Il pilota della Mercedes nelle qualifiche ha beffato all’ultimo giro le Ferrari, che erano al comando. Con lui in prima fila ci sarà Charles Leclerc, subito dietro invece partiranno Lewis Hamilton con l’altra ‘Rossa’ e Kimi Antonelli, il leader del Mondiale che stavolta ha dovuto lasciare il passo al compagno-rivale alla Mercedes anche a causa di una bandiera gialla.

Al quinto posto Max Verstappen, fermato appunto sulla pista ‘di casa’ della sua scuderia da un incidente nell’ultimo tentativo (è andato lungo), lui che qui è il ‘re’ con quattro successi e altrettante pole. Poi le due McLaren, con Lando Norris davanti a Oscar Piastri.

Domani la gara alle ore 15.

La classifica Piloti (prime 5 posizioni): Antonelli 156 punti; Hamilton 115; Russell 106; Leclerc 75; Norris 73.

La classifica Costruttori (prime 5 posizioni): Mercedes 262 punti; Ferrari 190; McLaren 141, Red Bull 89; Alpine 57.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)