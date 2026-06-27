A “Storie al bivio estate” con Monica Setta le canzoni e i grandi retroscena del Festival degli anni ’90

Si apre con Manila Nazzaro e Stefano Oradei – che si raccontano tra carriera e vita privata, oltre a proporre un ballo insieme – l’appuntamento con “Storie al bivio estate”, condotto da Monica Setta, in onda sabato 27 giugno alle 14.40 su Rai 2.

Si prosegue con lo spazio dedicato alla favola di Sanremo e, insieme a Rebecca Andrea De Lisi, Giada Fazzolari e Daniela Giammusso, si ripercorrono le emozioni, le canzoni e i grandi retroscena del Festival degli anni ‘90. Spazio. Poi, ad Anna Vagli, esperta criminologa, che si racconta tra vita privata e percorso professionale.

E ancora, Fulvio Marino, noto volto televisivo, condivide il suo percorso e i segreti della sua passione culinaria, e si unisce ai ragazzi della Gen Z per un vivace dialogo generazionale sulle nuove tendenze. In chiusura di puntata, un momento di spettacolo con Cristiana Ciacci e Angelo Petruccetti.