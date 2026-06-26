Oroscopo di oggi, venerdì 26 giugno 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, venerdì 26 giugno 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Il solstizio d’estate ci trova in uno stato d’animo trepidante. L’umore risente delle numerose novità. Scelte decisive con qualche conflitto da placare. Contrasti superabili nel lavoro di squadra, se operiamo nell’ottica di agire per un fine comune. Indirizziamo.
Toro
La Luna in Vergine è un vero e proprio toccasana per risolvere problemi pratici. Forma pimpante, notizie rassicuranti per la salute degli amici pelosi. Concreti, efficienti e rapidi nell’agire, ci impegniamo per fare ordine in casa, togliamo via il superfluo.
Gemelli
A causa della Luna in quadrato dalla Vergine, mettiamo in pausa lo svago, i desideri personali, per un impegno straordinario capitato fra capo e collo. Una controversia familiare va affrontata con tatto e senza sminuire o trascurare ciò che provano gli altri.
Cancro
Ottime premesse per i sentimenti, specie se chi ci interessa bazzica l’ambiente in cui facciamo volontariato. Tutto procede secondo i programmi. Pregustiamo fin da ora le mille avventure che ci aspettano in vacanza. A detta delle stelle, l’amore ci aspetta.
Leone
Badiamo al sodo e non perdiamoci in progetti nebulosi, magari dietro consiglio di un amico. Consolidiamo piuttosto le certezze acquisite. Smaltiamo buona parte delle faccende domestiche arretrate e sbrighiamo con successo incombenze necessarie.
Vergine
Attaccare gli ostacoli a testate in tale frangente è del tutto inutile. Meglio fare un passo indietro, per non sprecare tempo e risorse. Siamo baciati dalle stelle. Nessun intoppo per chi di noi è in partenza, grazie alla nostra organizzazione e a un pizzico di fortuna.
Bilancia
Dai Gemelli, una bella Luna lancia segnali distensivi a un Saturno ostile. Specialisti nelle pubbliche relazioni, siamo al massimo e in società spopoliamo. Una giornata fervida di idee, progetti, opportunità di cambiamento che favoriscono piccoli o grandi viaggi.
Scorpione
Grazie a una buona dose di senso pratico, lavorare oggi non ci pesa, tanto più se in ballo ci sono imprese ambiziose o richieste da inoltrare. La tenerezza e il buonsenso ristabiliscono la pace, e favoriscono l’intesa sia in famiglia sia al lavoro.
Sagittario
Come una doccia fredda, contrattempi e malintesi intervengono a spegnere i nostri ardori. Risultato: nervosismo, umore nero e insofferenza. Là dove occorrerebbe ordine e sistematicità, appariamo inconcludenti: ci vuole una maggiore razionalità.
Capricorno
Giornata ideale per fare programmi per le vacanze, ritemprarci a contatto con la natura, praticare l’attività fisica, coccolarci con un bagno termale. Ci attendono conferme da parte dell’ambiente, successi a tutto tondo e serenità nella vita di coppia.
Acquario
Accogliamo con piacere una domenica tranquilla per fare il punto della situazione. Per studiare una strategia, prendiamo in esame le esperienze del passato. Occupiamoci di casa, passatempi e finanze. Tiriamo le somme e possiamo scoprire una bella sorpresa.
Pesci
L’ingresso ufficiale dell’estate ci trova con l’animo pieno di felici propositi per migliorare lo stato di benessere. Da domani corsa, nuoto, ginnastica. Costruiamo un aquilone, colorato come una farfalla, affidiamogli i nostri desideri e facciamolo volare.