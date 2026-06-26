Napoli, nel rione dell’Amica Geniale i giovani curano il verde per creare benessere: inaugurate le aiuole recuperate con piante e la casetta dei libri sospesi

Nel rione Luzzatti di Napoli, reso celebre dai romanzi di Elena Ferrante, i giovani si prendono cura del verde urbano per creare benessere e nuovi spazi di aggregazione e condivisione. Inaugurate questa mattina le aiuole che riprendono vita grazie al progetto “Nei viali dell’Amica Geniale” promosso dall’associazione “Idee in Azione” in sinergia con l’associazione “Serendipity” e la cooperativa sociale “Hamal”, finanziato dalla Comunità Europea nell’ambito del programma Erasmus+.

I millecinquecento metri quadrati di verde urbano recuperati nel cuore del rione di Poggioreale, nella zona Est di Napoli, sono stati presentati ufficialmente alla presenza della presidente della IV Municipalità Maria Caniglia, dell’assessore municipale Giovanni Gemito, del consigliere comunale Luigi Musto e dei consiglieri municipali Cristoforo Montefusco e Carmine Stabile.

La rigenerazione delle aiuole nel cuore del Rione è stata portata avanti da un gruppo di adolescenti che, accompagnati da esperti e tutor, hanno ripulito gli spazi, piantumato nuove essenze e realizzato alcuni arredi urbani realizzati con materiali di riciclo come la casetta dei libri sospesi così da promuovere il bookcrossing. Costruiti in legno e altri materiali riciclati in ottica di sostenibilità, principio che ha ispirato l’intero progetto che ha voluto stimolare partecipazione e condivisione dei più giovani per rivitalizzare il verde urbano. Un impegno che ha messo insieme la cura del territorio e attenzione all’identità del quartiere anche con la realizzazione del murale dedicato a Luigi Di Sarno, artista partenopeo scomparso prematuramente nell’agosto 2025 in seguito a un evento tragico: alla sua memoria è intitolata l’opera di street art sulla facciata del palazzo in cui abitava dove ancora sono visibili i “segni” della sua arte con gli schizzi di pittura.

“L’idea è nata dall’esigenza di rispondere in modo concreto al degrado delle aree verdi del rione Luzzatti e di riqualificare piccole porzioni di verde per riabituare i cittadini alla bellezza, oggi poco riconosciuta in un contesto sporco e spesso trascurato dalle istituzioni. L’urgenza è cresciuta dopo un recente incendio che ha interessato un polmone verde nel rione che rappresentava un elemento di equilibrio climatico-ambientale. Dunque, il progetto intende riqualificare piccole aree verdi sensibilizzando la cittadinanza alla cura del verde e della pulizia e promuovendo la consapevolezza che gli spazi verdi sono una risorsa di benessere fruibile da tutti” dice Emanuela Monaco, presidente dell’associazione “Idee in azione”, capofila del progetto “Nei viali dell’Amica Geniale”.

Il progetto, finanziato dall’Unione Europea, ha capofila l’associazione “Idee in Azione” e vede in campo anche l’associazione “Serendipity” e la cooperativa sociale “Hamal” con il patrocinio morale del Comune di Napoli.