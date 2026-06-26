Mondiali, Francia-Norvegia e Uruguay-Spagna sono i due incontri di cartello della giornata

Giorno del giudizio nei gruppi G, H e I

La fase a gironi della Coppa del Mondo FIFA 2026 si avvia alla conclusione con la 16ª giornata, venerdì 26 giugno, in cui si concluderanno le partite dei Gruppi G, H e I. Dieci delle dodici squadre in campo devono ancora assicurarsi la qualificazione ai sedicesimi di finale, anche se per alcune la strada è leggermente più agevole.

Francia e Norvegia si sono già qualificate, ma l’attesa per il loro incontro a Boston è altissima. La partita deciderà quale squadra si classificherà al primo posto del Gruppo I e si preannuncia come una sfida tra Kylian Mbappé ed Erling Haaland, autori di quattro gol a testa finora.

Nella seconda partita, quella tra Senegal e Iraq, entrambe a zero punti, la posta in gioco è ben più alta. La loro unica speranza di qualificarsi è il terzo posto.

La Spagna è in testa al Gruppo H e si assicurerà il primo posto con una vittoria contro l’Uruguay. Anche un pareggio sarebbe sufficiente per chiudere in testa, qualora Capo Verde non battesse l’Arabia Saudita con un margine di almeno cinque gol. L’Uruguay, con due punti, può superare la Roja in vetta al girone vincendo la partita di Guadalajara.