In radio e in digitale “DOLCISSIMA LUNA” con il nuovo singolo di Rosetta

Disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Dolcissima luna”, il nuovo singolo di Rosetta per The Saifam Group

“Dolcissima Luna” è un pezzo che nasce dall’idea che alcune emozioni possano continuare a vivere anche dopo la fine di un momento, di un incontro o di una relazione. Il brano esplora il modo in cui ricordi, sensazioni e legami influenzano il nostro presente, trasformando esperienze personali in una riflessione più ampia sulla memoria emotiva e sul bisogno umano di connessione. Attraverso un’atmosfera intensa e coinvolgente, Rosetta racconta il desiderio di vicinanza, la vulnerabilità dei rapporti e quelle sfumature che spesso rimangono difficili da spiegare a parole, ma che appartengono al vissuto di ognuno di noi.

L’artista commenta così la nuova release: “Questo singolo rappresenta un nuovo, importante capitolo nel mio percorso artistico. È il frutto di una ricerca molto più definita, sia sul piano sonoro che su quello visivo, nata dalla mia volontà di costruire un’identità sempre più nitida e riconoscibile.”

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