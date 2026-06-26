Giornata contro le droghe, Mattarella: “Anche il recupero di una persona è un successo straordinario”

Intervento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Cerimonia per la Giornata mondiale contro le droghe

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha tenuto oggi (26 giugno 2026) un discorso al Quirinale in occasione della Giornata mondiale contro le droghe.

Il suo intervento si è concentrato sulla centralità della persona, sull’importanza del recupero e sulla necessità di un impegno collettivo.

Uno “sforzo corale” per il Paese

​Mattarella ha definito la lotta alla droga e la tutela dei giovani come un fronte decisivo per il futuro dell’Italia. Davanti ai dati e ai pericoli che minacciano le nuove generazioni, il Presidente ha sottolineato che non basta l’azione dei singoli, ma è necessario uno sforzo comune che veda collaborare istituzioni pubbliche, realtà private e l’intera società civile.

Il valore inestimabile di ogni singolo recupero

​Il Capo dello Stato ha ricordato che ogni percorso di uscita dalla dipendenza ha un valore immenso. “Anche soltanto il recupero di una persona, per il valore incommensurabile che ha ciascuna persona, è un successo straordinario, inestimabile.”

​I giovani che riescono a ritrovare la propria vita e il proprio futuro non compiono solo una vittoria personale, ma rappresentano un vero e proprio patrimonio che arricchisce l’intero Paese.

Il ringraziamento a comunità e volontari

​Un passaggio centrale è stato dedicato alla profonda gratitudine verso chi lavora quotidianamente sul campo: comunità terapeutiche, operatori sanitari, famiglie e volontari. Mattarella ha definito la loro attività un'”opera straordinaria” condotta con generosità e dedizione.

​Il messaggio ai ragazzi

​Rivolgendosi direttamente ai giovani presenti che stanno affrontando o hanno superato il tunnel della dipendenza, il Presidente ha ricordato che cercare e trovare se stessi è un percorso comune a tutti. Ha riconosciuto come l’incontro con la droga moltiplichi le difficoltà e i freni della vita, definendo per questo “ancora più meritorio” il loro percorso di rinascita e la loro capacità di riconquistare il futuro.