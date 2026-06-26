Amadeus lascia Discovery con due stagioni d’anticipo: “Risoluzione consensuale del contratto”

Era approdato nell’agosto del 2024, avviando un percorso che lo ha visto realizzare diversi programmi sul Nove

Termina in anticipo l’esperienza di Amadeus a Warner Bros. Discovery dove era approdato nell’agosto del 2024, avviando un percorso che lo ha visto realizzare diversi programmi sul Nove. A comunicarlo è la stessa multinazionale in una nota. “Warner Bros. Discovery e Amadeus comunicano di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava per altre due stagioni televisive la media company internazionale e il conduttore”.

“Warner Bros. Discovery desidera ringraziare Amadeus per il lavoro svolto – si legge ancora – per la professionalità dimostrata e per il valore profuso da lui e dalla sua squadra nella realizzazione dei progetti insieme al gruppo”.

“Con Amadeus abbiamo condiviso un percorso importante, affrontato con impegno, dedizione e professionalità“, sottolinea Alessandro Araimo, amministratore delegato di Warner Bros. Discovery Southern Europe. “Oltre al valore del lavoro fatto insieme resta un rapporto, anche personale, basato sulla stima e il rispetto reciproco. Da parte nostra guardiamo avanti con fiducia, con nuove sfide e nuovi obiettivi per la crescita del nostro gruppo”, conclude.

Amadeus – che sul Nove ha guidato le trasmissioni Chissà chi è, The Cage, La Corrida e Like A Star -dichiara: “Sono stati due anni intensi, ringrazio Alessandro Araimo per la stima, assolutamente reciproca e faccio un grosso in bocca al lupo a tutto il gruppo Warner Bros. Discovery per i progetti futuri”. E, parlando di futuro, ora anche quello del conduttore rimane aperto. Al momento, non ci sono notizie sui prossimi impegni dell’ex direttore artistico di Sanremo.