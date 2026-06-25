Stasera su Rai Storia “Ne parliamo con il Presidente. La Repubblica che verrà”

Dieci giovani adulti riflettono, insieme al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sui futuri possibili dei prossimi 80 anni. Dalla scelta democratica del 1946 con le voci delle protagoniste, alla partecipazione politica di oggi. E “Ne parliamo con il Presidente. La Repubblica che verrà” in onda giovedì 25 giugno 2026 alle 21:10 su Rai Storia.

Spazio anche all’attualità internazionale, alle crisi geopolitiche, al cambiamento climatico e alle sfide dell’innovazione, dell’intelligenza artificiale, e della conquista dello Spazio. Il Presidente risponde alle domande dei giovani che stanno costruendo il loro futuro, pensando all’interesse delle prossime generazioni.

Il programma, curato da tre giornaliste Rai, Elisa Anzaldo, Iman Sabbah e Nadia Zicoschi, ripercorre alcuni passaggi epocali che hanno segnato la Repubblica, cambiando profondamente il lavoro, il diritto di famiglia e la società. In un ideale passaggio di testimone dal Presidente Mattarella ai giovani che scriveranno il futuro dell’Italia.