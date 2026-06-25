Stasera su Rai 4 gli ultimi due episodi della sesta stagione di SWAT

Stasera su Rai 4 in prima serata la sesta stagione di SWAT: in onda gli episodi “Z come Zamora” e “La lettera”: ecco la trama
Giovedì 25 giugno 2026 alle 21:20 su Rai 4 torna in replica la sesta stagione della serie tv Swat con gli ultimi due episodi.
Nell’episodio 21 “Z come Zamora” la D.E.A. chiede aiuto alla S.W.A.T. per una retata. L’agente a capo dell’operazione è Mac Boyle che, però, sembra avere qualcosa da nascondere.
Nell’episodio 22 “La lettera”, al funerale di Shorty, Luca cerca di convincere Marcos ad accettare il programma protezione testimoni. Nel frattempo, Sancho Zamora, dopo trent’anni, torna negli U.S.A. per vendicare la morte del figlio.
A seguire il primo episodio della settima stagione intitolato “La promessa”. Dopo dieci anni dall’omicidio della sua ex fidanzata informatrice dell’F.B.I., Verdugo viene arrestato, ma riesce a scappare davanti agli occhi degli agenti della S.W.A.T.. Hondo vuole rimediare all’errore.