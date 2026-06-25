Stasera su Rai 3 Overland prosegue il viaggio in Costa Rica

Costa Rica: l’oro verde del Centro America e Ritorno alle origini sono le due puntate di Overland in onda stasera su Rai 3: le anticipazioni

Il viaggio in Costa Rica di Overland prosegue giovedì 25 giugno 2026 alle 21:30 su Rai 3 attraverso le mille sfaccettature di un Paese che ha fatto della conservazione la sua bandiera. Dalle adrenaliniche tradizioni rurali di Palmares, dove i Toreros improvisados sfidano i tori nel massimo rispetto dell’animale, ci immergiamo nella natura selvaggia delle cascate Nauyaca e nei fondali incontaminati dell’Isla del Caño.

Nel sud del Paese raggiungiamo la comunità indigena Boruca, e assistiamo a una delle celebrazioni più importanti della loro cultura: la festa dei Diablitos, un rituale che unisce tradizione, identità e memoria storica. Risaliamo poi la costa pacifica fino al Parco di Manuel Antonio, dove esploriamo una delle aree naturali più ricche di biodiversità e incontriamo alcuni dei suoi animali più iconici: bradipi, scimmie e giaguari.

Si chiude così il cerchio su una nazione che, abolendo l’esercito e proteggendo l’ambiente, lancia un messaggio di speranza e resilienza al mondo intero. Speciale 30 anni – Ritorno alle origini con le grandi avventure via terra. Il racconto da Overland 18 a Overland 20, attraverso luoghi oggi inaccessibili via terra come Ucraina dell’Est, Afghanistan, Iran, il Kashmir conteso tra India e Pakistan, e le rotte migratorie dell’Africa occidentale.