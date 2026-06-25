Oroscopo di oggi, giovedì 25 giugno 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, giovedì 25 giugno 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Rimandiamo alcuni impegni troppo vincolanti e svaghiamoci in allegra compagnia. O almeno non lasciamo che la giornata prefestiva passi in silenzio. Abbiamo ambizioni altissime, però diamo il giusto valore alle cose da fare, alle nostre reali priorità.
Toro
Circostanze perfette per pianificare lavori di ristrutturazione della casa, o semplicemente invitare amici a cena, sfoggiando il nostro talento ai fornelli. Un grazie di cuore alla Luna in Vergine, che come sempre ci dà una mano con buonumore e voglia di agire.
Gemelli
Instabilità e umore in caduta libera, a causa di critiche ingiustificate, sono gli effetti più evidenti dell’odierna configurazione astrale. Se abbiamo un rapporto collaudato, chi amiamo capisce il nostro disagio e ci sorprende con dei bei gesti.
Cancro
La situazione non promette meraviglie, ma assicura che, se affrontiamo un problema che ci sta a cuore con buona volontà, possiamo trovare la soluzione. Decisioni importanti, progetti d’amore per il futuro e imprese coraggiose hanno il beneplacito delle stelle.
Leone
Lasciamo da parte le beghe quotidiane e troviamo del tempo per rigenerarci nella natura. Se ci guardiamo attorno, ovunque vediamo meraviglie. Per i cuori soli, possibili novità, per le coppie che hanno deciso di fare una vacanza, la scelta è indovinata.
Vergine
Forse non tutto va liscio, specie nell’attività, ma siamo animati da una bella forza di volontà. Mettiamoci d’impegno e i risultati diventano soddisfacenti. Riflessioni, emozioni, sentimenti: un bel bandolo! Stiamo nel presente, non scappiamo, e ne veniamo a capo.
Bilancia
Godiamoci un clima di tutto riposo, costellato di ispirazioni creative, di intuizioni e sogni che al momento giusto possono tradursi in realtà. Evitiamo di isolarci. Facciamo partecipi chi ci sta vicino delle perplessità, dei desideri e delle speranze.
Scorpione
Giorno di lavoro da trascorrere con entusiasmo, magari definendo un progetto da tempo accarezzato o un passatempo che ci sta dando soddisfazioni. Amicizie, faccende e famiglia scorrono senza intoppi, l’amato sostiene le nostre iniziative, la forma è buona.
Sagittario
Sabato non esaltante. Malintesi, rivalità e pettegolezzi rendono l’ambiente familiare un campo minato. Facciamo attenzione a come parliamo. Abbiamo in programma viaggi o spostamenti? Organizziamo tutto nel dettaglio, per una partenza più tranquilla.
Capricorno
Una persuasiva combinazione di logica e senso pratico ci invita a inoltrare proposte, reclami e richieste. Niente paura, saranno ben accolte. Sforniamo progetti ambiziosi. Una trasferta di lavoro potrebbe presentare risvolti amorosi imprevisti.
Acquario
Apertura al nuovo e desideri da realizzare. Con un po’ di rischio, possiamo afferrare buone occasioni, e questo ci rende più energici e più creativi. Possiamo muoverci con l’appoggio di persone che ci vogliono bene. Intuizione e fantasia, le nostre armi.
Pesci
Alti e bassi in amore. Mostriamoci disponibili a metterci in discussione, piuttosto che gettare la spugna davanti a un ambiente che non ci somiglia. Il fatto che qualcosa vada storto non indica per forza una sconfitta, può essere segno di disorganizzazione.