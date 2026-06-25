MotoGp, Bagnaia firma con Aprilia per 4 anni

Il pilota italiano correrà in sella alla Rs-Gp al fianco di Marco Bezzecchi

Francesco Bagnaia ha firmato un contratto di quattro anni con Aprilia Racing a partire dal 2027. Il pilota italiano correrà in sella alla Rs-Gp al fianco di Marco Bezzecchi, completando così la formazione tricolore della Casa di Noale in MotoGp.

“L’ingaggio di Bagnaia- si legge nel comunicato- si conferma come un tassello di grande valore per Aprilia Racing che, con l’arrivo di un tre volte campione del Mondo, consolida ulteriormente la propria posizione al top della MotoGp. Questo accordo conferma anche la solidità del progetto di Aprilia Racing alla vigilia della rivoluzione tecnica del 2027, che vedrà l’introduzione dei nuovi motori da 850cc”.

Massimo Rivola, ceo di Aprilia Racing, ha dichiarato: “Michele Colaninno e io condividiamo l’idea di sostenere l’Italia e per questo abbiamo entrambi pensato a Marco e Pecco insieme per il prossimo capitolo di Aprilia Racing. L’arrivo di Bagnaia rappresenta una conferma del valore dello sport italiano, che in questi ultimi mesi si è distinto a livello mondiale grazie alle imprese di Kimi Antonelli in Formula 1, di Jannik Sinner nel tennis e di Federica Brignone ai giochi olimpici di Milano Cortina. Per questo accogliere Pecco ci riempie d’orgoglio e dà un’ulteriore spinta allo sport italiano nel mondo. Daremo a lui e alla sua famiglia un caloroso benvenuto, ma prima cercheremo di batterlo! Avere un pluricampione del mondo è una responsabilità che non vediamo l’ora di prenderci”.