Mondiali, gruppi D, E, F: otto squadre per i sedicesimi. Usa e Germania già qualificate

Curaçao-Costa d’Avorio, Ecuador-Germania, Giappone-Svezia, Tunisia-Paesi Bassi, Turchia-USA e Paraguay-Australia

Proseguono le fasi finali della fase a gironi della Coppa del Mondo FIFA 2026 con le squadre dei Gruppi D, E e F impegnate giovedì 25 giugno. Otto squadre nutrono ancora la speranza di conquistare un posto ai sedicesimi di finale, due si sono già qualificate e due hanno visto svanire il loro sogno.

Gli Stati Uniti, paese co-organizzatore, si sono già assicurati il ​​passaggio ai sedicesimi di finale come vincitori del Gruppo D, in vista dello scontro diretto con la Turchia, già eliminata. Anche la vincente tra Paraguay e Australia si qualificherà come seconda classificata, con i Socceroos che vantano un vantaggio decisivo grazie alla differenza reti.

La Germania si è già qualificata agli ottavi di finale come prima del girone e affronterà l’Ecuador, ancora a secco di gol nel torneo, nel Gruppo E. Gli americani dovranno vincere per rimanere in corsa. Curaçao ha conquistato il cuore di molti tifosi neutrali con il suo pareggio per 0-0 contro l’Ecuador, e ora se la vedrà con la Costa d’Avorio, che si qualificherà anche con un pareggio.

La corsa al primo posto nel Gruppo F è ancora incerta, con il Giappone pronto a sfidare la Svezia. Entrambe le squadre devono ancora impegnarsi per raggiungere i sedicesimi di finale, ma i Samurai Blue saranno particolarmente fiduciosi dopo la vittoria da record contro la Tunisia. Nel frattempo, l’Olanda, che ha trovato il suo ritmo realizzativo con sette gol in due partite, cercherà di continuare su questa strada contro la Tunisia, già eliminata.