Mondiali: alla fase eliminatoria Brasile, Marocco, Canada e Svizzera. Spera la Bosnia

La Corea del Sud in ansia per le migliori terze

Continuano i verdetti della fase a giorni del Mondiali 2026. Vinicius ha portato il suo bottino a quattro gol in tre partite con una doppietta nella vittoria del Brasile contro la Scozia. Questo risultato ha permesso alla Seleção di Carlo Ancelotti di qualificarsi come prima del Gruppo C e di ottenere l’accesso ai sedicesimi di finale a Houston.

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Achraf Hakimi ha brillato nella vittoria del Marocco per 3-2 contro l’ottima Haiti nella 14ª giornata, che ha visto protagonisti i giovani talenti.

Johan Manzambi, 20 anni, ha segnato un gol e fornito un assist nella vittoria della Svizzera contro il Canada, mentre il diciottenne Kerim Alajbegovic ha trascinato la Bosnia ed Erzegovina alla vittoria contro il Qatar, qualificandosi come una delle migliori terze classificate. Mentre il Messico diventava la prima nazione a qualificarsi con il massimo dei punti, il Sudafrica si unisce a loro con una vittoria a sorpresa che lascia la Corea del Sud in ansiosa attesa.

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