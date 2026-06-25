Il thriller “Girl in the Attic” stasera su Rai 2: la trama

Ispirato a una storia vera, Girl in the Attic di David Weaver con Jean Louisa Kelly, Sophia Carriere, Keenan Tracey, John Cassini su Rai 2: la trama
Rapita mentre torna a casa, una donna viene incatenata nella soffitta del suo carceriere. Un anno dopo, rimasta incinta, la vittima decide di rischiare il tutto per tutto per riconquistare la libertà: mette così in atto un disperato piano di fuga, trovando un’inaspettata alleata nella madre disabile dell’uomo.
E’ la trama di Girl in the Attic in onda giovedì 25 giugno 2026 su Rai2. Regia di David Weaver. Con Jean Louisa Kelly, Sophia Carriere, Keenan Tracey, John Cassini.