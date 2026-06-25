Disponibile anche in lingua originale, The Covenant stasera su Rai Movie: la trama

Un thriller che racconta l’assurdità della guerra. È firmato da Guy Ritchie il film “The Covenant”, proposto stasera su Rai Movie: la trama
Il film “The Covenant”, proposto giovedì 25 giugno, alle 21.10 su Rai Movie. La pattuglia del sergente John Kinley, durante una pericolosa missione in Afghanistan, cade in un’imboscata: sarà Ahmed, l’interprete locale, a portare in salvo l’ufficiale in un rocambolesco viaggio attraverso il deserto. Kinley torna a casa, ma non si dà pace: tornerà a Kabul per cercare il suo amico, condannato a morte dai talebani.
Nel cast Jake Gyllenhaal, Alexander Ludwig, Antony Starr, Emily Beecham, Dar Salim.