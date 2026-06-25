Case farmaceutiche: Eli Lilly acquisisce 4E Therapeutics

Eli Lilly continua a investire nel settore del dolore non oppioide e annuncia l’acquisizione di 4E Therapeutics, biotech statunitense specializzata nello sviluppo di nuove terapie analgesiche

Eli Lilly continua a investire nel settore del dolore non oppioide e annuncia l’acquisizione di 4E Therapeutics, biotech statunitense specializzata nello sviluppo di nuove terapie analgesiche innovative. I termini finanziari dell’operazione non sono stati resi noti, ma il deal conferma la volontà del gruppo americano di ampliare la propria presenza in un’area terapeutica caratterizzata da un elevato bisogno clinico e dalla crescente ricerca di alternative agli oppioidi.

L’operazione porta in dote a Lilly una pipeline di candidati sperimentali che, secondo l’azienda, sono stati progettati per offrire un controllo del dolore senza il rischio di dipendenza associato agli analgesici oppioidi. Al centro dell’acquisizione c’è 4ET1103, il programma più avanzato di 4E Therapeutics, attualmente in sviluppo per il trattamento del dolore associato a danno nervoso.

Un nuovo meccanismo per contrastare il dolore cronico

4ET1103 agisce attraverso un meccanismo innovativo che prende di mira la via di segnalazione MNK-eIF4E nei neuroni sensitivi periferici. Questa cascata molecolare è coinvolta nei processi biologici che favoriscono la sensibilizzazione del sistema nervoso e la trasformazione del dolore acuto in dolore cronico.

Secondo 4E Therapeutics, la fosforilazione della proteina eIF4E mediata dagli enzimi MNK determina un aumento dell’espressione di geni che amplificano la generazione dei segnali dolorifici. Inibendo questa via, il farmaco punta a interrompere la trasmissione dei segnali di dolore prodotti in periferia prima che raggiungano il cervello, dove avviene la percezione del dolore.

Il candidato ha già completato uno studio clinico di fase I, mostrando un profilo di sicurezza giudicato favorevole. Si tratta del primo inibitore MNK sviluppato specificamente per il trattamento del dolore ad aver raggiunto la sperimentazione clinica nell’uomo.

«Vedere questa ricerca – anni di studi sugli eventi molecolari che trasformano il dolore in una condizione cronica – passare dalla ricerca di base allo sviluppo clinico e ora entrare nella pipeline di Lilly rappresenta un’opportunità entusiasmante per accelerare l’arrivo di nuove terapie ai pazienti», ha dichiarato Theodore “Ted” Price, cofondatore di 4E Therapeutics e direttore del Center for Advanced Pain Studies dell’Università del Texas a Dallas.

Una pipeline che va oltre il dolore neuropatico

L’acquisizione non riguarda soltanto 4ET1103. La pipeline di 4E comprende infatti altri programmi sperimentali rivolti al trattamento dell’emicrania e del dolore acuto, anch’essi basati sull’inibizione della via MNK.

Fondata ad Austin, in Texas, la società aveva raccolto finora poco meno di 10 milioni di dollari attraverso investimenti privati e finanziamenti del National Institutes of Health (NIH), riuscendo comunque a portare il proprio programma principale fino alla sperimentazione clinica.

L’ingresso nella galassia Lilly potrebbe ora consentire di accelerare significativamente lo sviluppo clinico e regolatorio dei candidati dell’azienda.

Seconda acquisizione nel dolore non oppioide in due anni

L’operazione rappresenta la seconda acquisizione nel settore del dolore non oppioide realizzata da Lilly nell’arco di poco più di un anno. Nel maggio 2025 il gruppo aveva infatti annunciato l’acquisto di SiteOne Therapeutics, società impegnata nello sviluppo di farmaci diretti contro i canali del sodio, in un accordo dal valore potenziale fino a 1 miliardo di dollari.

Attraverso quella transazione Lilly aveva ottenuto il controllo di STC-004, un inibitore del canale NaV1.8, meccanismo d’azione simile a quello di suzetrigine, il farmaco sviluppato da Vertex Pharmaceuticals e approvato dalla Food and Drug Administration come primo analgesico non oppioide autorizzato negli Stati Uniti dopo oltre vent’anni.

A differenza dell’approccio basato sui canali del sodio, 4E Therapeutics introduce però un meccanismo completamente nuovo, ampliando la diversificazione scientifica della pipeline di Lilly nel dolore.

Come funziona il bersaglio MNK-eIF4E

Gli enzimi MNK (MAP kinase-interacting kinases) regolano l’attività di eIF4E, una proteina chiave nel controllo della sintesi proteica cellulare. Negli ultimi anni numerosi studi hanno evidenziato il coinvolgimento di questa via nella cosiddetta plasticità neuronale associata al dolore cronico.

Quando la via MNK-eIF4E viene iperattivata, aumenta la produzione di proteine che favoriscono l’infiammazione, la sensibilizzazione delle terminazioni nervose e il mantenimento degli stimoli dolorifici. Bloccare questo meccanismo potrebbe quindi consentire di agire a monte dei processi biologici che sostengono la persistenza del dolore, offrendo una strategia diversa rispetto agli analgesici tradizionali.

Per questo motivo il target è considerato uno dei più interessanti tra quelli emergenti nel campo del dolore cronico.

Una sfida scientifica ancora aperta

Nonostante il crescente interesse dell’industria farmaceutica, lo sviluppo di nuove terapie contro il dolore rimane una delle aree più difficili della ricerca biomedica. La stessa Lilly ne ha fatto esperienza negli ultimi anni: parallelamente alle acquisizioni di SiteOne e 4E, l’azienda ha infatti interrotto lo sviluppo di due programmi interni dedicati al dolore, a testimonianza delle difficoltà scientifiche e cliniche che caratterizzano questo settore.

La necessità di individuare trattamenti efficaci, sicuri e privi del rischio di dipendenza associato agli oppioidi continua tuttavia a rappresentare una priorità per i sistemi sanitari di tutto il mondo.

Le acquisizioni finanziate dal boom dell’obesità

L’acquisizione di 4E Therapeutics si inserisce nella più ampia strategia di crescita perseguita da Lilly grazie alle enormi risorse generate dal successo dei farmaci per obesità e diabete.

Negli ultimi anni il gruppo ha investito oltre 18 miliardi di dollari in acquisizioni e accordi strategici, risultando uno degli attori più attivi del settore. Tra le operazioni più rilevanti del 2026 figura l’acquisizione da 6,3 miliardi di dollari di Centessa Pharmaceuticals, società impegnata nello sviluppo di terapie innovative per i disturbi del sonno.

Lilly ha inoltre rafforzato la propria presenza in numerosi ambiti tecnologici emergenti, dalle terapie genetiche all’RNA interference, dall’editing genomico ai vaccini, fino alle malattie immunologiche. Con l’ingresso di 4E Therapeutics, anche il dolore cronico entra a pieno titolo tra le aree strategiche sulle quali il gruppo intende costruire la propria crescita futura.

L’obiettivo è chiaro: utilizzare la potenza finanziaria generata dai blockbuster dell’obesità per costruire una pipeline diversificata di terapie innovative in grado di sostenere la crescita dell’azienda nel lungo periodo.