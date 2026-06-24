Su Rai 4 la quindicesima stagione di Delitti in Paradiso con gli episodi 7 e 8: la trama

Stasera su Rai 4 in onda in replica la quindicesima stagione della serie Tv “Delitti in Paradiso” con gli episodi 7 e 8 “La posta del cuore” e “Lo zio Mervin”
Mercoledì 24 giugno 2026 alle 21:20 su Rai 4 in replica arriva la quindicesima stagione della serie Tv “Delitti in Paradiso”.
Nell’episodio 7 “La posta del cuore”, Hortense LeRoux, giornalista, viene trovata morta in casa, avvelenata dalla sua stessa rubrica. Mentre cerca di scoprire come siano andati i fatti, l’ispettore Wilson tenta anche di comprendere i complicati sentimenti che prova per il fratello.
Nell’episodio 8 “Lo zio Mervin”, Giles è un visionario studioso della Lusca, una leggendaria creatura marina del Mar dei Caraibi. Quando viene trovato morto in mare, tutto sembra far supporre che sia stata proprio la Lusca ad averlo ucciso.