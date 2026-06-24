Stasera su Rai Storia in replica “L’Italia della Repubblica” con “La Rinascita”

“L’Italia della Repubblica” in onda su Rai Storia in replica mercoledì 24 giugno 2026 è una serie prodotta da Rai Cultura che ricostruisce la storia del nostro paese a partire dal 1946

“L’Italia della Repubblica” in onda su Rai Storia in replica mercoledì 24 giugno 2026 è una serie prodotta da Rai Cultura che ricostruisce la storia del nostro paese a partire dal 1946, anno della proclamazione della Repubblica. Un’analisi degli avvenimenti più rilevanti da un punto di vista storico, sociale, politico, economico e antropologico. Ogni puntata si avvale dell’intervento di un personaggio autorevole, intervistato in studio da Michele Astori e di un’introduzione a cura di Paolo Mieli.

Il dopoguerra, i problemi economici e la ricostruzione sono i temi al centro della quarta puntata della serie. Ospite in studio l’ingegner Francesco Merloni, intervistato da Michele Astori, spiega come avviene il rilancio dell’economia italiana del primo dopoguerra.

Nel 1945 il Paese si trova in condizioni gravissime, con 3.000 miliardi di danni subiti a causa della guerra. Gran parte degli stabilimenti industriali si salvano, ma la produzione del 1945 crolla del 29% rispetto al 1938. Ingenti i danni al sistema dei trasporti.

Oltre un milione e mezzo i disoccupati. Mancano le materie prime e la gente soffre la fame. Ci sono gli aiuti americani, ma si tratta di avviare un organico piano di riorganizzazione dell’economia capace di ripristinare i livelli produttivi del 1938.

Un compito difficile soprattutto in un clima dominato da forti tensioni sociali. Sono anni difficili caratterizzati da una grande vitalità, da un profondo desiderio di riprendere una vita normale dopo gli orrori della guerra. Nel 1950 la bilancia commerciale presenta per la prima volta, dopo la guerra, un saldo positivo.

Dopo la ricostruzione ha inizio la fase di sviluppo.

La puntata è arricchita dagli interventi degli storici Piero Craveri e Giuseppe Berta, e del giornalista Pierluigi Battista.