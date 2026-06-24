SiVinceTutto Superenalotto mercoledì 24 giugno 2026: numeri e quote


I numeri vincenti dell’ultima estrazione del SiVinceTutto Superenalotto di oggi, mercoledì 24 giugno 2026: anche stasera sfugge la sestina vincente

sivincetutto superenalotto

Ecco i numeri dell’ultima estrazione del SiVinceTutto Superenalotto di oggi, mercoledì 24 giugno 2026. Stasera i sei numeri vincenti non bastano per realizzare il bis e sbancare il jackpot.

Di seguito ecco i numeri estratti. Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale del gioco al seguente link: https://www.sisal.it/sivincetutto.

Estrazione SiVinceTutto Superenalotto del 24/6/2026

COMBINAZIONE VINCENTE

12-15-35-38-59-79

Le quote del concorso di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60€ 0,00
punti 50€ 0,00
punti 457€ 223,75
punti 3995€ 47,42
punti 26.084€ 11,11