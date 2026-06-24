Senato Usa limita poteri di Trump, lui ribatte: “Voto inutile. 4 repubblicani perdenti hanno votato contro”

Con 50 voti a favore e 48 contrari, i senatori chiedono la fine della guerra e limitano i poteri del presidente

Con 50 voti a favore e 48 contrari il Senato del Congresso americano, a maggioranza repubblicana, ha approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente Donald Trump nella crisi con l’Iran. Il testo chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia l’autorizzazione da parte del Congresso.

Quattro repubblicani hanno votato con i democratici – Rand Paul, Susan Collins, Lisa Murkowski e Bill Cassidy – mentre il senatore della Pennsylvania John Fetterman, considerato dai colleghi ormai un alleato del presidente, ha votato contro. La risoluzione non ha un valore effettivo, ma rappresenta un segnale per la Casa Bianca.

La reazione di Trump

“Quindi, ho l’Iran alle corde, pronto a crollare, disposto a darci praticamente qualsiasi cosa, e per la prima volta in decenni, con tutto il rispetto per gli Stati Uniti e il suo Presidente, il Senato decide di votare in modo inopportuno e inutile. Quattro repubblicani perdenti hanno votato con i democratici. Questi senatori mi hanno appena reso il lavoro più difficile, ma lo farò, in un modo o nell’altro, perché lo faccio sempre!” ha scritto Trump sul suo social Truth.