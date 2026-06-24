Oroscopo di oggi, mercoledì 24 giugno 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, mercoledì 24 giugno 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Una mattinata luminosa, di quelle che al risveglio ci fanno dire grazie all’universo, magari solo per il fatto che c’è il sole e gli uccelli cantano. Siamo al centro di noi stessi, artefici del nostro destino, beati in uno stato d’animo che non ha eguali.
Toro
Risveglio che vorremmo archiviare, ricco di contrattempi e vivaci discussioni, per colpa del quadrato Luna-Marte. Disinneschiamo e lasciamo decantare. Le nostre collere sono proverbiali e chi ci conosce sa che durano poco, però meglio non dare niente per scontato.
Gemelli
Siamo impostati sulla modalità del cogliere l’attimo e fuori ci sono molte sollecitazioni, però rispettiamo anche le esigenze di riposo del corpo. La mattina è ricca di iniziative e incontri. Poi anticipiamo il riposo del fine settimana, se ne riparla lunedì.
Cancro
Non occorre né un aspetto accurato né accessori a effetto, per rendere più radioso il nostro aspetto. Emaniamo bellezza e armonia interiore. Accogliamo ogni individuo come fosse speciale, senza distinzioni. Tutti vedranno che lo siamo anche noi.
Leone
Sul fronte affettivo, qualche conferma che tarda ad arrivare ci rende inquieti? Prendiamo noi l’iniziativa, ma mettiamo in conto anche un no. Evitiamo di farci contagiare dai timori di un familiare, per l’instabilità del nostro lavoro. Rassicuriamolo.
Vergine
Sul fronte affettivo, qualche conferma che tarda ad arrivare ci rende inquieti? Prendiamo noi l’iniziativa, ma mettiamo in conto anche un no. Evitiamo di farci contagiare dai timori di un familiare, per l’instabilità del nostro lavoro. Rassicuriamolo.
Bilancia
Troviamo un buon rifugio, dai limiti della realtà, nelle conversazioni stimolanti e negli incontri imprevisti che incoraggiano la curiosità. Grazie al nostro stile, ci ritroviamo in una posizione privilegiata in un ambiente che conta parecchio.
Scorpione
Simultaneamente confusa da Venere e Marte, la Luna nel Leone ci sottrae smalto. Facciamo attenzione all’immagine per non fornire appiglio alle critiche. L’orgoglio distorce i contorni della realtà e potrebbe suscitare bisticci con gli amici per una rivalità amorosa.
Sagittario
La Luna in trigono ci invita a prenderci una pausa, a sentirci liberi di agire e padroni del nostro tempo. Ideale per feste ed eventi mondani. Viaggio di piacere con sorpresa. Pure se non incontriamo l’anima gemella, abbondano le occasioni divertenti.
Capricorno
Manteniamoci mentalmente flessibili, invece di irrigidirci sulle nostre posizioni. La fantasia non è nemica della logica, bensì il suo complemento. Innanzitutto chiariamoci le idee, e indi sforziamoci di raggiungere una maggiore comprensibilità nell’esporle.
Acquario
La giornata si preannuncia faticosa, complice il quadrato Luna-Marte. Pensieri grigi affollano la nostra mente? Cerchiamo un ascoltatore a cui raccontarli. La compagnia tutta barzellette e risate proprio non ci va a genio? Proviamo a farci contagiare dall’allegria.
Pesci
Venerdì riflessivo e profondo da spendere tranquillamente in casa o passeggiando in campagna. Ottimo per iniziare una terapia olistica. Il cielo favorisce le migliorie in casa, i cambi di arredamento, l’acquisto di un oggetto di gran classe.