“Mother’s Instinct” in prima visione Tv su Rai 2: la trama

“Mother’s Instinct”, film del 2024 diretto da Benoît Delhomme, in onda stasera su Rai 4 è il remake del film Doppio sospetto di Olivier Masset-Depasse: la trama

Anni ’60: due amiche conducono una vita apparentemente perfetta con le loro famiglie, ma quando il figlio di una muore accidentalmente mentre è sotto la supervisione dell’altra, il loro rapporto si spezza e, tra dolore e sospetti, nasce un’intensa guerra psicologica.

E’ la trama del film “Mother’s Instinct” in onda in prima visione Tv su Rai 2 mercoledì 24 giugno 2026 alle 21:20.