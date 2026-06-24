Mondiale 2026: giornata di verdetti per Brasile, Marocco, Canada e Svizzera

Prima giornata conclusiva della fase a gironi, in programma mercoledì per le squadre dei gruppi A, B e C

A due settimane dall’inizio della Coppa del Mondo FIFA 2026 , siamo giunti alla fase decisiva della fase a gironi. Per le squadre dei Gruppi A, B e C, la classifica definitiva verrà decisa oggi, con 10 squadre che nutrono ancora la speranza, grande o piccola che sia, di conquistare un posto ai sedicesimi di finale.

Nel Gruppo A, il Messico si è già qualificato al primo posto, alle 3 ore italiane affronta la Repubblica Ceca, mentre Haiti è stata eliminata nel Gruppo C e il Marocco deve ancora giocare; per il resto, nulla è ancora deciso.

Il Brasile attirerà come sempre molta attenzione nella partita conclusiva del Gruppo C contro la Scozia, in una riedizione della partita inaugurale del 1998. In Canada, nel frattempo, i tifosi sperano che i padroni di casa di Jesse Marsch riescano a mantenere il primo posto nel Gruppo B nella partita contro la Svizzera.

I punti interrogativi sono molteplici, e questo senza contare le altre squadre ancora in lizza: Sudafrica, Corea del Sud, Bosnia ed Erzegovina e Qatar . Quel che è certo è che ci sarà suspense e tensione alle stelle in tutto il mondo, mentre il destino di queste squadre si deciderà.