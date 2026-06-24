Lil Texas + Joëlla Jackson x Caposile al Bolgia di Bergamo

Sabato 27 giugno 2026 al Bolgia il ritmo è decisamente alto, anzi altissimo. Sul palco della Main Room arriva l’americano Lil Texas

Sabato 27 giugno 2026 al Bolgia il ritmo è decisamente alto, anzi altissimo. Sul palco della Main Room arriva l’americano Lil Texas. Tra hardcore, uptempo hardcore, hardstyle, terrorcore… ed ovviamente pure scatenata hard techno, sa come far scatenare i dancefloor del pianeta. In Garden Room, invece, ecco Joëlla Jackson, olandese, e con lei un super party in collaborazione con Caposile, realtà italiana attiva ormai in mezzo mondo. Non è tutto: si balla fino alle 8 del mattino, con il sole ben alto nel cielo… dell’elettronica.

Classe ’89, originario di Los Angeles, Lil Texas, farà tremare con il suo sound la Main Room del Bolgia. È uno dei protagonisti della scena elettronica americana, anzi il creatore del movimento TEXCORE. Tra hardcore, hardstyle e terrorcore, c’è il suo potente manifesto musicale, che si sente forte in tracce come la recente “Datenschutz”, con Dr Donk. Sul palco viaggia stabilmente attorno ai 160 bpm e pure oltre ed ha costruito uno stile capace di unire musica, cultura rave e identità artistica. Il suo obiettivo è quello di portare l’elettronica americana a un pubblico sempre più vasto. In Main Room suonano anche RB/RT b2b Thund3rkopft, NicØx, Komatsu San e BrascØ b2b Mortarium.

La Garden Room del Bolgia di Bergamo, invece, come dicevamo, il 27/6 si scatena con la tech house di Joëlla Jackson, che fa ballare top festival come Awakenings, Loveland, Music On ed Elrow. Resident dello Shelter di Amsterdam, continua a costruire un percorso internazionale, tra festival di primo piano e top club, tra cui c’è ovviamente il Bolgia di Bergamo. Il suo recente “Joystick EP” è house, sofisticata, l’ha prodotto Nick Curly ed esce sulla prestigiosa Cecille. Completano il line up tanti super DJ in orbita Caposile, ad esempio Alexander M, Francesco Maddalena, Jackyl, Evert, BSK e Sara Zane.

27/6 Lil Texas + Joëlla Jackson x Caposile @ Bolgia – Bergamo

https://www.bolgia.it/caposile/

https://www.bolgia.it/lil-texas/

Sul palco del Bolgia sono passati artisti di livello assoluto come Poltergst, Metempsicosi, Stabilinda, Paco Osuna, Le Klown, Angerfist, Leon, I Hate Models, Sara Landry, Holy Priest, Nico Moreno, Cuartero, Ilario Alicante, Deborah De Luca, Joseph Capriati, Ellen Allien, Marco Faraone, Indira Paganotto, Len Faki, Lilly Palmer, Luca Agnelli, Chris Stussy e altri protagonisti della scena elettronica mondiale.

Bolgia – Bergamo

Via Vaccarezza 9

Osio Sopra (Bergamo) – A4 Dalmine

Info & prenotazioni: +39 338 36 24 803