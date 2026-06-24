In uscita “In Palestina. Cristiani e Arabi nel primo millennio” di Renato D’Antiga

Arriva in libreria In Palestina. Cristiani e Arabi nel primo millennio di Renato D’Antiga, nuovo volume della collana Porte d’Oriente della casa editrice Casadei Libri

Arriva in libreria In Palestina. Cristiani e Arabi nel primo millennio di Renato D’Antiga, nuovo volume della collana Porte d’Oriente della casa editrice Casadei Libri: un’opera che restituisce la complessità storica e spirituale di una terra da sempre crocevia di popoli, religioni e tradizioni.

La Palestina romana, il cui nome è rimasto nella storia fino ai nostri giorni, fu già tra il II e il III secolo una meta privilegiata per i pellegrini cristiani provenienti da ogni parte del mondo antico. Attraverso l’analisi delle fonti, Renato D’Antiga ricostruisce il racconto di coloro che percorsero quelle terre nel primo millennio: viaggiatori, monaci, pellegrini e testimoni che ne descrissero i luoghi, le comunità, le usanze e la dimensione spirituale.

Il volume accompagna il lettore alla scoperta della Palestina cristiana, offrendo non solo una rappresentazione dei luoghi sacri e dei percorsi devozionali, ma anche numerose curiosità di carattere agiografico ed etnografico. Le testimonianze raccolte restituiscono un mondo in cui Oriente e Occidente dialogano attraverso la fede, l’arte e la memoria.

A completamento dell’opera, il saggio L’alba dell’Islam e l’ombra di Bisanzio. L’arte tardoantica nella Grande Siria omayyade di Nicolò Mazzucato approfondisce il passaggio tra l’età bizantina e la nascita del mondo islamico, osservando le trasformazioni culturali e artistiche della regione.

Un libro che, nel contesto contemporaneo, assume un particolare valore simbolico: una riflessione sulle radici condivise di cristiani e arabi, sulle stratificazioni della storia e sulla necessità di conoscere i luoghi oltre le contrapposizioni del presente.

Renato D’Antiga si è occupato di mistica e di storia delle Chiese orientali, di agiografia veneziana studiando le reliquie e i culti dei santi conservati nelle chiese lagunari. Ultimamente si è interessato di alcune figure del monachesimo occidentale. Sugli argomenti affrontati ha fatto numerose pubblicazioni in riviste scientifiche e culturali, oltre che vari testi editi presso la Casadeilibri come Luci dal Monte Athos. Da un pellegrinaggio alla santa montagna (2004), Guida alla Venezia bizantina. Santi, reliquie e icone (2006), Storia e spiritualità del Monte Athos, (2007), Venezia, il porto dei santi (2008), Il deserto e l’Occidente (2010), Venezia e l’Islam. Santi e infedeli (2010), La Venezia nascente. Santi, religione, potere (2012), San Marco, un santo di Stato (2014).e recentemente presso l’Editore San Lorenzo: I Padri della Filocalia (2022) e La ricerca dell’eterno (2024).

DATI:

Formato: 13,5 × 21 cm | Pagine: 296, illustrato a colori | Prezzo: € 26,00 | ISBN: 979-12-80146-21-2