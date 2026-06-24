Furious scelta da JIFFY Agency: da Excel all’Intelligenza Artificiale per scalare il business

JIFFY Agency, agenzia di creator e talent management che ha chiuso il 2025 con un fatturato di 3,2 milioni di euro, ha deciso di affidarsi a Furious

Furious, azienda internazionale che ha sviluppato l’ERP all-in-one specifico per agenzie creative, di comunicazione e società di consulenza, è stata scelta da JIFFY Agency, agenzia di creator e talent management che ha chiuso il 2025 con un fatturato di 3,2 milioni di euro, per strutturare l’intero controllo di gestione e supportare la scalabilità del business.

La rapida crescita di JIFFY nei suoi primi tre anni di attività aveva fatto emergere i limiti di una gestione operativa frammentata, basata principalmente su file Excel. L’esigenza principale dell’agenzia, che gestisce un alto volume di progetti legati a content creator e campagne social, era quella di ottenere una governance effettiva sui numeri. Prima dell’implementazione di Furious, infatti, interrogare i dati finanziari o analizzare la reale redditività dei singoli progetti richiedeva ore di lavoro manuale, rendendo difficile la stesura di preventivi basati su dati storici solidi.

L’introduzione di Furious ha permesso a JIFFY di compiere un salto di qualità immediato. La transizione verso l’ERP ha garantito al management risposte istantanee sulle performance aziendali e la capacità di visualizzare in tempo reale se un progetto genera profitto o perdita. La piattaforma ha inoltre strutturato il tracciamento dei costi e dei ricavi legati ai singoli talent, permettendo all’agenzia di monitorare con precisione l’attivazione dei creator e l’allocazione dei budget.

Ma la partnership guarda già al futuro. Dopo aver consolidato le parti project management e finance, JIFFY sta ora lavorando con Furious per ottimizzare l’attività commerciale. I prossimi step includono l’utilizzo del CRM integrato con il plugin per LinkedIn di Furious (che permette di creare automaticamente schede prospect) e l’introduzione di agenti basati sull’Intelligenza Artificiale (grazie al sistema MCP) per interrogare i dati della piattaforma tramite linguaggio naturale.

“Siamo entusiasti di accompagnare JIFFY Agency nel suo percorso di scale-up. In un settore iper-dinamico come quello della content production e dell’influencer marketing, mantenere il controllo sui margini, pur gestendo volumi elevati di talent e progetti, è una sfida complessa. L’implementazione in JIFFY dimostra come il passaggio da una gestione manuale a un ERP all-in-one specifico per le agenzie permetta non solo di risparmiare ore di lavoro prezioso, ma di abilitare una crescita sana, basata su dati reali e su decisioni strategiche tempestive.” – commenta Martina Cuman, Country Manager Italy di Furious.

Quando un’agenzia si espande rapidamente come la nostra, il pericolo maggiore è smarrire la visione d’insieme sui dati prima ancora di rendersene conto. Con Furious, abbiamo a disposizione uno strumento che interpreta il linguaggio specifico del nostro settore (talent, progetti, campagne) e che ci consente di identificare immediatamente i flussi di valore e le aree di inefficienza.” – aggiunge Danielantonio Di Palma, Managing Director JIFFY Agency.

Per maggiori informazioni e per richiedere una demo gratuita, si può visitare il sito ufficiale furious-squad.com.