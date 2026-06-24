“Diabolik – Ginko all’attacco!” stasera in prima serata su Rai Movie: la trama del film

“Diabolik – Ginko all’attacco!” vede Giacomo Gianniotti nei panni del “Re del Terrore”, affiancato da Miriam Leone (Eva Kant), Valerio Mastandrea (Ispettore Ginko) e Monica Bellucci (Altea)

Torna il “Re del Terrore”, creato dalle sorelle Giussani nel 1962. Mercoledì 24 giugno 2026 alle 21.20, Rai Movie propone “Diabolik – Ginko all’attacco!”, secondo capitolo della trilogia cinematografica che i Manetti Bros. hanno dedicato all’ antieroe dei fumetti.

Diabolik ed Eva Kant riescono a mettere a segno l’ennesimo colpo miliardario che stavolta interessa i gioielli della preziosa collezione Armen. Ginko, però, ha riservato una trappola ai due ladri e proprio mentre sta per catturali, Diabolik riesce a fuggire abbandonando ferita Eva. La donna, piena di rancore per il gesto del complice ed amante, decide di collaborare con la polizia ed escogita con Ginko un tranello per catturare Diabolik.

Miriam Leone e Valerio Mastandrea tornano a vestire i panni di Eva Kant e Ginko mentre sotto la maschera di Diabolik stavolta si cela Giacomo Gianniotti, ma un ruolo fondamentale è affidato a Monica Bellucci che interpreta Altea, una misteriosa nobildonna che conquista il cuore di Ginko. “Diabolik – Ginko all’attacco!” si basa sul sedicesimo albo della serie a fumetti pubblicato nel 1964. Martedì prossimo, poi, il terzo e ultimo tassello della trilogia, “Diabolik – Chi sei?”.