Temptation Island, torna il “viaggio nei sentimenti” con Filippo Bisciglia

Il docu-reality mette anche questa volta alla prova le storie d’amore di sette coppie non sposate e senza figli in comune che decidono di affrontare questa avventura per capire la solidità dei loro rapporti.

Le coppie che partecipano al docu reality

Giovanni , 31 anni e Sabrina, 23 anni, fidanzati da 6 anni

, 31 anni e 23 anni, fidanzati da 6 anni Gabriele e Sara , 25 anni entrambi, fidanzati da 6 anni e mezzo

e , 25 anni entrambi, fidanzati da 6 anni e mezzo Francesca , 25 anni e Danilo , 31 anni

, 25 anni e , 31 anni Soraya , 23 anni e Cristian , 28 anni

, 23 anni e , 28 anni Iris , 23 anni e Andrea 32 anni

, 23 anni e 32 anni Alessandra 25 anni e Rosario , 31 anni insieme da 2 anni e 8 mesi

25 anni e , 31 anni insieme da 2 anni e 8 mesi Bernadette, 30 anni e Diamante, 31 anni, fidanzati da 16 anni.

Ad accompagnare i fidanzati e le fidanzate durante la loro permanenza nel villaggio 26 single: Patrizia, Elisa, Federica, Lucrezia, Giada, Clarissa, Vittoria, Francy, Nicole, Giulia, Flavia, Martina, Sary; Enrico, Luca, Andre, Lorenzo, Dimitri, Marco, Giorgio, Fabio, Manuel, Lory, Massimiliano, Emanuele, Dani.

A condurre il viaggio antropologico l’insostituibile e empatico conduttore Filippo Bisciglia, pronto ancora una volta a raccontare emozioni, paure, dubbi e ogni sommovimento dell’anima delle coppie, tra momenti di riflessione, confronto e spesso anche di relax e divertimento.

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