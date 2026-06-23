“Questa è la storia. Il Novecento a 45 giri” su Rai Storia si tuffa nel 1988

Stasera in prima serata su Rai Storia torna l’appuntamento con “Questa è la storia. Il Novecento a 45 giri” con un viaggio nel 1988

1988: un anno che si muove leggero, in un tempo fatto di apparenza e di superficie. Mentre all’estero fanno scalpore le riforme di Gorbacëv, tra glasnost e perestrojka, in Italia le spiagge si svuotano dall’inquinamento, si accendono i dibattiti sul nucleare dopo il referendum, le centrali si fermano, i rifiuti tossici tornano indietro come un problema irrisolto.

Ma è anche l’anno in cui si affermano i paninari, i marchi esibiti, e gli idoli di una generazione, i Duran Duran, mentre il CD prende il posto dei vecchi supporti e cambia il modo di ascoltare la musica. In questo anno di contraddizioni, di ritmi leggeri, c’è una voce in netta controtendenza che invita a fermarsi, a cercare la propria essenza: è la voce di Franco Battiato, che arriva dentro anni di ego smisurato e introduce una ricerca interiore, quasi spirituale.

Tutto questo a “Questa è la storia. Il Novecento a 45 giri” in onda martedì 23 giugno 2026 alle 21:10 su Rai Storia.