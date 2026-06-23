Oroscopo di oggi, martedì 23 giugno 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, martedì 23 giugno 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Il felice incontro della Luna in Leone con Saturno suscita pensieri, parole e intuizioni, che possono aiutarci a fare luce sulla situazione affettiva. A un incontro mondano esprimiamo serenamente il nostro punto di vista, faremo una bella figura.
Toro
Un giovedì emotivamente pieno, con la Luna in quadrato che attenta alla nostra stabilità. No alla tentazione degli acquisti belli ma costosi. Non facciamoci abbagliare da traguardi improbabili, quando abbiamo qualcosa di concreto a portata di mano.
Gemelli
Affrontiamo la giornata con grinta e ottimismo. Lavoro e svago trovano un punto di equilibrio, mentre gli amici ci ricaricano di entusiasmo. Non perdiamo l’occasione di metterci in luce, senza però per questo motivo offuscare chi ci circonda.
Cancro
Buona l’efficienza. Se l’assenza della persona amata oggi ci pesa, per sentirla vicina, riprendiamo delle foto scattate in un’occasione felice. Possibili svolte professionali all’orizzonte, ma non premiamo sull’acceleratore. Occhi aperti nelle amicizie.
Leone
In buon aspetto con Saturno e Nettuno, la Luna nel nostro segno ci recapita buone notizie in merito a viaggi, corsi di formazione, carriera. Economia al sicuro. Voliamo all’estero per piacere o per lavoro. Faremo esperienze indimenticabili.
Vergine
Un buon momento per organizzare le vacanze. Scegliamo con cura gli amici con i quali partire, devono avere abitudini che collimano con le nostre. Lanciamoci con passione in uno sport estivo, che coniughi l’esercizio fisico e la voglia di stare all’aperto.
Bilancia
Voglia di evasione propria del fine settimana. Più che di vuoto divertimento, però, abbiamo il desiderio di iniziative profonde e di spessore. La coppia è inossidabile, non diamo ascolto alle pulci nell’orecchio. Sospetti e diffidenza sono fuori luogo.
Scorpione
Riserviamo ogni cura al campo lavorativo, dove si ventilano dei cambiamenti, ristrutturazioni ai vertici che ci procurano qualche preoccupazione. Lo stato emotivo poco tranquillo si ripercuote sulla coppia. Chi ci è vicino punta i piedi? Forse si sente escluso.
Sagittario
Circostanze che ci rincuorano, tutto sta andando per il meglio. In modo particolare, è la libera professione a darci le maggiori soddisfazioni. L’attività cresce rigogliosa e ne andiamo fieri. Siamo stati bravi, abbiamo imboccato la strada giusta per noi.
Capricorno
Fase importante che richiede risposte decise. Se la condizione in cui ci troviamo ci arreca disagio, è giunta l’ora di mettere un punto e di chiudere il capitolo. Tempi di chiaroscuri. Assecondiamo le inclinazioni contingenti, senza forzare e pretendere da noi l’impossibile.
Acquario
Se aspiriamo a fare chiarezza con la persona amata, senso logico ed empatia faranno il nostro gioco. Con un sorriso, andiamo dritti al punto. Basta metterci in ascolto, per comprendere gli altri e per farci capire, senza che nascano fraintendimenti.
Pesci
Occupiamoci di organizzazione, non soltanto dei nostri numerosi impegni, ma anche del nostro quotidiano, in modo che ci sia spazio per tutto. Un buon programma per oggi? Lavoro, amore, riposo, un passatempo e una corsa con l’amico peloso.