Mondiali: l’Inghilerra punta la passaggio diretto, il Portogallo vuole la prima vittoria

L’Inghilterra, insieme a Ghana e Colombia, è una delle tre squadre che hanno la possibilità di qualificarsi alla fase a eliminazione diretta
La giornata Mondiale inizia con Portogallo – Uzbekistan a Houston (ore 19 italiane), dove gli uomini di Roberto Martinez cercheranno di conquistare la prima vittoria nel Gruppo K, mentre l’Uzbekistan punterà al primo punto in vista dei Mondiali. Il girone si concluderà con il tentativo della Colombia di qualificarsi agli ottavi di finale contro una Repubblica Democratica del Congo che, galvanizzata dal pareggio con il Portogallo, avrà altri obiettivi (ore 4 italiane).
Per il Gruppo L scende in campo l‘Inghilterra, che cercherà di dare continuità all’entusiasmante vittoria d’esordio contro la Croazia: affronta il Ghana in uno scontro tra le capoliste del gruppo (22 ore italiane). Sai i Tre Leoni che le Stelle Nere potrebbero assicurarsi la qualificazione anticipata ai sedicesimi di finale del torneo e – potenzialmente anche il primo posto – la Croazia cercherà (ore 1 italiana) di riscattarsi dalla sconfitta contro l’Inghilterra affrontando Panama.