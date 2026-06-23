Messi è il miglior marcatore nella storia dei Mondiali, ma occhio a Mbappé e Haaland

Kylian Mbappé sale al secondo posto a pari merito con Miroslav Klose
Ieri giornata memorabile per due leggende del Mondiale. L’attaccante argentino Lionel Messi è diventato il miglior marcatore di tutti i tempi del torneo, realizzando entrambe le reti nella vittoria per 2-0 contro l’Austria, mentre Kylian Mbappé si piazza al secondo posto a pari merito con una doppietta.
¿Gol de Francia? Gol de él. 🌟#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/QF8LJcTkql
— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 22, 2026
Dopo aver iniziato la giornata a pari merito con Miroslav Klose, La Pulga ora si trova da solo con 18 gol, ma Mbappé ha dimostrato che questa battaglia tra pesi massimi potrebbe protrarsi per tutte le otto giornate, fino a un potenziale scontro diretto tra New York e New Jersey il 19 luglio.
Da tenere d’occhio il prolifico attaccante norvegese Erling Haaland, che potrebbe diventare anche lui un candidato per la Scarpa d’Oro. Ieri ha segnato la sua seconda doppietta consecutiva, contribuendo alla qualificazione della Norvegia ai sedicesimi di finale, insieme ad Argentina e Francia.