Istituto di Vigilanza Coopservice cresce nel centro Italia. Acquisito il ramo d’azienda di Vedetta 2 Mondialpol di Roma, Latina e Frosinone

Istituto di Vigilanza Coopservice annuncia di aver sottoscritto un accordo per l’acquisizione del ramo d’azienda di Roma, Latina e Frosinone di Vedetta 2 Mondialpol, con attività nei servizi di vigilanza privata e sicurezza nei territori interessati. L’operazione rappresenta un passaggio strategico nel percorso di crescita di IVC, che rafforza così la propria presenza nel Lazio ampliando la capacità di risposta alle esigenze di enti pubblici, aziende e infrastrutture sensibili e consolidando la propria posizione nel mercato italiano della security. L’accordo rientra nel programma di crescita aziendale delineato nel piano industriale di IVC.

Vedetta 2 Mondialpol ha una presenza storica in quel territorio, un portafoglio clienti consolidato e personale di grande esperienza: servizi, struttura e persone in essere saranno pienamente integrati nei processi e negli standard operativi di IVC, garantendo piena stabilità organizzativa e qualità del servizio ai clienti già attivi nell’area e assicurando un passaggio ordinato, trasparente e in piena continuità.

“Questa operazione segna un passo importante nel nostro percorso di sviluppo. L’ingresso del ramo d’azienda di Vedetta 2 Mondialpol ci permette di consolidare la nostra presenza in centro Italia, un territorio per noi strategico, ampliando base clienti e capacità operative – dichiara Antonio Di Prima, amministratore delegato di Istituto di Vigilanza Coopservice – Siamo particolarmente soddisfatti di poter accogliere nuovi professionisti nella nostra organizzazione, garantendo continuità e valorizzazione del loro background lavorativo: siamo una realtà che investe molto nella tecnologia ma le persone restano al centro, sono loro che fanno la differenza e che garantiscono eccellenza e personalizzazione del servizio. La sicurezza è un settore che richiede investimenti, innovazione e responsabilità: l’acquisizione del ramo d’azienda laziale di Vedetta 2 Mondialpol va esattamente in questa direzione“.