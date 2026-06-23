Inchiesta Onu: “I bambini palestinesi sono stati presi di mira e uccisi da Israele”

È il rapporto della Commissione internazionale indipendente d’inchiesta delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati dal 7 ottobre 2023

“I bambini palestinesi sono stati deliberatamente presi di mira e uccisi dalle forze di sicurezza israeliane”, è quanto affermato da un’inchiesta indipendente delle Nazioni Unite diffusa oggi, martedì 23 giugno. Viene ancora una volta denunciato il genocidio in corso nella Striscia di Gaza. Israele ha rigettato le accuse, definendole “diffamatorie”, accusando Hamas di usare i bambini come scudi umani.

Si tratta in dettaglio del rapporto della Commissione internazionale indipendente d’inchiesta delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, inclusa Gerusalemme Est e su Israele che ha esaminato le violazioni dei diritti umani commesse contro i bambini palestinesi dall’inizio della guerra tra Israele e Hamas, il 7 ottobre 2023.

Secondo il rapporto, citato anche dall’agenzia Reuters, circa il 30% delle vittime nella guerra a Gaza sono stati dei bambini.

Un precedente rapporto della commissione, pubblicato a settembre, aveva concluso che Israele aveva commesso un genocidio a Gaza e che alti funzionari israeliani, tra cui il Primo Ministro Benjamin Netanyahu, avevano incitato a tali atti: accuse che Israele ha definito scandalose e infondate. Per Tel Aviv piuttosto il rapporto ignora “le brutali tattiche di Hamas”.