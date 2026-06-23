“Il filo nascosto”: al Castello di Novara la presentazione del libro di Francesco Occhetta e Davide Maggi

Nelle librerie “Il filo nascosto”: sabato 27 giugno al Castello di Novara la presentazione del libro di Francesco Occhetta e Davide Maggi

Fondazione Comunità Novarese è lieta di promuovere la presentazione del volume “Il filo nascosto. Cinque principi per un mondo più umano” (Edizioni BUR Rizzoli) di Francesco Occhetta e Davide Maggi.

Un’opera che invita a riflettere sulle sfide del nostro tempo attraverso i principi del Magistero sociale, offrendo una bussola per costruire il bene comune e favorire il dialogo tra istituzioni, imprese e Terzo settore. Nel libro trovano spazio le esperienze delle Fondazioni di Comunità e, in modo significativo, il percorso e l’impegno della Fondazione Comunità Novarese sul territorio.

La presentazione sarà impreziosita dalla presenza di Ferruccio De Bortoli, Mariella Enoc e Matteo Spicuglia, per un momento di dialogo di grande valore. Un’occasione di ispirazione e condivisione, per continuare a costruire insieme un futuro più umano e solidale.

L’appuntamento, realizzato in collaborazione con il Circolo dei Lettori, è fissato per sabato 27 giugno alle 18.00 nella Sala delle Vetrate del Castello di Novara (piazza Martiri, 3).

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.