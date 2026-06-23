Il film “Il bambino nascosto” stasera su Rai 5: la trama

Alla scoperta del senso profondo della vita con il film “Il bambino nascosto” di Roberto Andò stasera su Rai 5: la trama

Il film “Il bambino nascosto” di Roberto Andò, in onda martedì 23 giugno 2026 luglio alle 21.10 su Rai 5. Silvio Orlando è Gabriele, un professore che insegna pianoforte al conservatorio e vive in un quartiere popolare di Napoli. Una mattina, quando apre la porta per accogliere il postino, un bambino di dieci anni si intrufola di nascosto nel suo appartamento e si nasconde. “Il maestro”, come lo chiamano nel quartiere, se ne accorgerà solo a tarda sera, riconoscendo nell’intruso Ciro, il figlio dei vicini di casa, camorristi.

Ciro non racconta il motivo della fuga, ma il maestro istintivamente decide di nasconderlo in casa, pur intuendo il pericolo che corrono entrambi. Il bambino viene da un mondo criminale senza sentimenti, mentre Gabriele è un uomo silenzioso, colto, un uomo di passioni nascoste. Toccherà a lui l’educazione affettiva di Ciro che si ribella a un destino già segnato e in quell’appartamento entrambi scopriranno il bisogno di amare e di essere amati. Silvio Orlando per la sua interpretazione ha vinto il Nastro d’Argento 2022 come miglior attore protagonista. Nel cast anche Giuseppe Pirozzi, Lino Musella, Imma Villa, Salvatore Striano, Roberto Herlitzka, Gianfelice Imparato.