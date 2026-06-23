“Il duro del Road House” anche in lingua originale su Rai Movie: la trama

Il film cult d’azione “Il duro del Road House” (titolo originale Road House), interpretato da Patrick Swayze nel 1989, stasera su Rai Movie: la trama

Martedì 23 giugno 2026 in prima serata, Rai Movie propone un classico thriller d’azione: “Il duro del Road House”, del 1989, diretto da Rowdy Herrington con Patrick Swayze nel ruolo del filosofo-buttafuori. Dalton, esperto di locali notturni con un codice d’onore zen (“Non essere gentile”), arriva in una cittadina del Missouri per ripulire il Double Deuce, un bar malfamato controllato da un boss della criminalità.

Tra risse feroci, amori complicati con la dottoressa Clay e alleanze con baristi tosti, Dalton scatena una guerra contro la corruzione locale. Il cast perfetto che accompagna Patrick Swayze – da Kelly Lynch e Sam Elliott, a cattivi memorabili come Ben Gazzara e Jeff Healey -, la colonna sonora rock con i “The Fabulous Thunderbirds” e i dialoghi brillanti lo rendono un film imperdibile di cui nel 2024 è stato fatto un remake con Jake Gyllenhaal.