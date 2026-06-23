EROTICA, la prima collezione di Lauro De Marinis per Dondup sfila allo Stadio San Siro durante il suo concerto sold-out davanti a 60.000 persone

Dondup presenta EROTICA, la prima collezione ideata e firmata da Lauro De Marinis, nel suo nuovo ruolo di direttore creativo del brand. La sfilata di debutto si è tenuta allo Stadio San Siro, in occasione del suo concerto alla presenza di oltre 60.000 persone, che hanno potuto assistere allo show.

La musica si fonde con la moda e per la prima volta in assoluto una vera e propria sfilata avviene durante un concerto in uno degli stadi più importanti del mondo. Un evento unico nel suo genere che ha visto sfilare top model internazionali come Frida Aasen, Cindy Mello e Ikram Abdi.

EROTICA è il primo capitolo di questo percorso. Il nome stesso è un manifesto: riportare la sensualità nella moda contemporanea, non come provocazione ma come eleganza. EROTICA racconta una donna che non cerca approvazione. L’istinto diventa consapevolezza. La consapevolezza diventa erotismo.

Ambiziosa, magnetica, dominante. Una presenza che si impone con naturalezza. Il suo potere non ha bisogno di essere dichiarato. Si manifesta attraverso l’atteggiamento, la presenza e una sensualità controllata. Quel tipo di fascino costruito che appartiene alla tradizione sartoriale italiana – il corpo femminile valorizzato, mai esibito. La seduzione che nasce dalla precisione di un taglio, dalla caduta di un tessuto, dal modo in cui un capo aderisce e accompagna il movimento.

Da questa visione nasce una collezione di 50 pezzi tra capi e accessori, che si sviluppa attraverso una narrazione fatta di contrasti e armonie: il rigore sartoriale incontra una sensualità decisa. I gessati e il tailoring costruiscono una silhouette autorevole, mentre trasparenze, superfici luminose, abiti e tailleur vestono perfettamente il corpo femminile, e dettagli preziosi introducono tensione e provocazione. Capi e accessori pensati per la stagione FW26/27 che sono, insieme, un vocabolario nuovo per Dondup: più maturo, più deciso, più consapevole della propria identità.

Elemento centrale della collezione è il gessato, declinato nelle tonalità bianco, grigio e tono su tono, che diventa simbolo di una nuova idea di eleganza. Blazer scolpiti sul punto vita, trench sartoriali, chemisier dalle proporzioni scenografiche, smoking femminili e il pantalone Lexi, capo iconico del brand, flared a vita media, caratterizzato da una linea slanciata che valorizza la silhouette, costruiscono un guardaroba sofisticato e riconoscibile. Il bianco e il nero definiscono una femminilità decisa, sofisticata e sicura di sé. Ogni look esprime forza, carattere e individualità. La seduzione non è una ricerca di consenso, ma l’espressione naturale di una donna consapevole del proprio valore.