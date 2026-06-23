Conferme nel Motogp: Marc Marquez rinnova con Ducati fino al 2028

Il pilota: “Sono davvero felice di questo nuovo accordo con il Ducati Lenovo Team”

Marc Marquez resterà un pilota Ducati Lenovo Team anche per le prossime due stagioni. Ducati Corse ha comunicato che il rapporto con Marquez proseguirà anche nel 2027 e 2028.

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“Sono rosso – ha dichiarato Marc Marquez -. Sono davvero felice di questo nuovo accordo con il Ducati Lenovo Team e di continuare a fare parte di questa famiglia. Quando ho deciso di venire in Ducati, ero convinto che questo fosse il progetto in assoluto più competitivo. Hanno creduto in me e abbiamo costruito un rapporto basato sulla fiducia e il duro lavoro. Con questo rinnovo, hanno ribadito ancora una volta questo impegno, rispettando i miei tempi e dandomi la tranquillità di cui avevo bisogno per prendere la decisione corretta. Nel nostro primo anno insieme, abbiamo lottato per il titolo e l’abbiamo vinto: un risultato dal valore inestimabile che conferma che la strada che avevamo scelto era quella giusta. Continuo a gareggiare perché amo questo sport e voglio impegnarmi a raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi. Sono convinto che questo sia il posto giusto per farlo. Finché sarò qui, darò tutto me stesso per dipingere il futuro di rosso“.