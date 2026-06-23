A “Che ci faccio qui” su Rai 3 la storia del piccolo Roberto

“Che ci faccio qui”, nel secondo appuntamento dal titolo “Tutta la vita che ho”, martedì 23 giugno alle 21.15 su Rai 3, porta il pubblico a conoscere un bambino la cui vita si consuma in un tempo senza orizzonti

“Che ci faccio qui”, nel secondo appuntamento dal titolo “Tutta la vita che ho”, martedì 23 giugno alle 21.15 su Rai 3, porta il pubblico a conoscere un bambino la cui vita si consuma in un tempo senza orizzonti: il piccolo Roberto, è affetto dalla sindrome di Cockayne, una rara malattia genetica che accelera l’invecchiamento e ne anticipa il declino.

Accanto a lui, una madre e un padre che hanno scelto di restare, senza arretrare dentro questo tempo breve che rimane. Il corpo di Roberto segue una traiettoria diversa, in cui l’infanzia convive con una progressiva e inesorabile perdita delle funzioni vitali. Con Domenico Iannacone, un racconto sul tempo, sulle emozioni e su ciò che rimane quando il futuro si accorcia, le giornate si dilatano, si liberano del superfluo e acquistano una nuova essenzialità.

Quando non c’è un domani da immaginare, ma un presente da vivere fino in fondo, prende forma una domanda inevitabile: cosa significa vivere quando il tempo è breve?

Con uno sguardo che resta, “Che ci faccio qui” dà voce a storie che interrogano, trasformando il racconto in un esercizio di ascolto e responsabilità.