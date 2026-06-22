“Warrior” di Gavin O’Connor stasera su Rai 5: la trama del film

Stasera su Rai 5 il film di azione “Warrior” con Joel Edgerton, Tom Hardy, Jennifer Morrison, Frank Grillo, Nick Nolte, Denzel Whitaker: la trama

Tom Hardy è l’ex marine Tommy Conlon che, tornato a casa, chiede al padre, ex alcolista ed ex campione di boxe, di allenarlo al torneo di MMA (Mixed Martial Arts) noto come “Sparta”, in cui ci sono in palio cinque milioni di dollari. Lunedì 22 giugno 2026 alle 21.20, Rai 5 ha in programma “Warrior” di Gavin O’Connor.

Al torneo di MMA partecipa anche Brendan, fratello di Tommy e professore di liceo che con il padre ha chiuso molti anni fa e ha bisogno di quei soldi per salvare la sua famiglia dalla rovina finanziaria. Tommy e Brendan, due dei 16 uomini più forti al mondo, fratello contro fratello. Il regista di “The Accountant” e “The Accountant 2” mette a segno un dramma ricco di pathos e azione che parla di seconde occasioni e riscatti personali, con un cast magnifico che comprende Tom Hardy, Joel Edgerton e Nick Nolte. Grandiose le scene di combattimento.